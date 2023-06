Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Deixe sua sensibilidade lhe intuir quanto aos assuntos materiais. Você possui um forte magnetismo para realizar no mundo, mas precisa ter consciência disto. Use sua criatividade, faça visualizações, afirmações. Hora de mobilizar o energético para que ocorram transformações materiais reais em sua vida. Há um forte senso de compromisso e realização no seu setor material e agora é um excelente período para fazer as mudanças acontecerem.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Sensibilidade com realidade

Netuno entra em movimento retrógrado em Peixes. Somos chamados a buscar do lado de dentro nossos sonhos, sentimentos e espiritualidade, ouvindo a própria sensibilidade e senso de compaixão. Transcendência de padrões psicológicos, subconscientes e da saúde psíquica. O trígono entre Mercúrio em Câncer e Saturno em Peixes facilita o processo, nos “ancorando” em nossas emoções através de um senso de razão e realismo neste campo emocional.

Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com