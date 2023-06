Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

677



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente deve funcionar em harmonia com a sua sensibilidade. Uma mente muito fria se torna um algoz, portanto é preciso se utilizar dos sentimentos no processo racional e de tomada de decisões. Deixe ir velhos padrões mentais que nada contribuem para sua felicidade. Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio, trazendo um tanto de flexibilidade para os padrões da mente. Busque flexibilizar a mente e as trocas com o outro.

Sensibilidade com realidade

Netuno entra em movimento retrógrado em Peixes. Somos chamados a buscar do lado de dentro nossos sonhos, sentimentos e espiritualidade, ouvindo a própria sensibilidade e senso de compaixão. Transcendência de padrões psicológicos, subconscientes e da saúde psíquica. O trígono entre Mercúrio em Câncer e Saturno em Peixes facilita o processo, nos “ancorando” em nossas emoções através de um senso de razão e realismo neste campo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com