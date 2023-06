Horóscopo do dia (30/06): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Uma nova maneira de encarar os relacionamentos se faz necessária. Não temos como controlar o outro, mas podemos expressar nossos mais genuínos sentimentos. O céu te pede aceitar o outro tal qual é, sem querer colocá-lo dentro de moldes e padrões seus. As relações pedem sensibilidade, mas também seriedade e senso de compromisso. Mercúrio, seu regente, lhe traz maior senso de objetividade para lidar com as parcerias e reavaliá-las.

Sensibilidade com realidade

Netuno entra em movimento retrógrado em Peixes. Somos chamados a buscar do lado de dentro nossos sonhos, sentimentos e espiritualidade, ouvindo a própria sensibilidade e senso de compaixão. Transcendência de padrões psicológicos, subconscientes e da saúde psíquica. O trígono entre Mercúrio em Câncer e Saturno em Peixes facilita o processo, nos “ancorando” em nossas emoções através de um senso de razão e realismo neste campo emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com