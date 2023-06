Empresas são condenadas a pagar R$100 mil a artista de grafite

677

A Universal Music, Google, Reis Leite Produções e Eventos e SPA Produções Artísticas foram condenadas pelo Tribunal Superior de Justiça de São Paulo por danos morais ao grafiteiro Wark da Rocinha.

A decisão, publicada pelo juiz José Carlos Costa Netto no final de abril, foi tomada devido ao uso não autorizado da obra de arte 'O Anjo' no videoclipe 'Bola Rebola', lançado em 2019 e realizado por Tropkillaz, Anitta e J Balvin.

Wark da Rocinha alegou que a exibição do grafite, que aparece por cerca de 48 segundos no vídeo, foi feita de forma indevida. A sentença exige que as empresas condenadas paguem R$ 100 mil ao artista por danos morais, além de 5% dos custos de produção do videoclipe e 5% do lucro gerado pelo mesmo.





O Tribunal também ordenou a interrupção da exibição do vídeo em todas as plataformas até 7 de maio, sob pena de multa diária de R$10 mil, entretanto, a determinação não foi cumprida. As empresas ainda têm a opção de recorrer. Na avaliação do Tribunal, 'O Anjo' não é uma obra de domínio público, o que faz do caso uma violação dos direitos patrimoniais. O grafite está localizado na comunidade Solar do Unhão, em Salvador, Bahia, onde o videoclipe foi filmado.





As empresas envolvidas ainda não se pronunciaram sobre o caso. Uma representante da Reis Leite Produções e Eventos expressou a esperança de que "tudo se ajuste".