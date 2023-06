Horóscopo do dia (29/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede que deixe ir emoções exageradas, planos futuros irrealistas e crenças limitantes. Seu caminho agora é estar conectado com o tempo presente e racionalizar melhor as situações. Sua intuição está fortíssima, mas deve se conectar com a objetividade. Busque mais ponderação, analisar tudo tendo mais senso de valor próprio e calma.

Reciclagem emocional

A Lua em Escorpião nos mobiliza em energias emocionais mais intensas. Todavia, precisam ser recicladas, já que passam pelo Nodo Sul. O Nodo Norte, Júpiter e Urano em Touro nos pedem mais realismo, valorização e liberdade pessoal. Aqui devemos sair de dependências tóxicas nas relações e buscar de forma otimista e transformadora a segurança em nós mesmos e na capacidade de nos bancar em todos os níveis.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com