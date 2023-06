Horóscopo do dia (29/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você deve buscar agora estar centrado em si mesmo, seus valores e renovando sua expressão pessoal. Questões emocionais ligadas a parceiros e ao outro no geral podem emergir, mas lhe pedem mais desapego e uma visão objetiva. Também desapego do querer agradar o outro ou valorizar mais a visão dos outros. Reciclagem das emoções na interação com os outros.

Reciclagem emocional

A Lua em Escorpião nos mobiliza em energias emocionais mais intensas. Todavia, precisam ser recicladas, já que passam pelo Nodo Sul. O Nodo Norte, Júpiter e Urano em Touro nos pedem mais realismo, valorização e liberdade pessoal. Aqui devemos sair de dependências tóxicas nas relações e buscar de forma otimista e transformadora a segurança em nós mesmos e na capacidade de nos bancar em todos os níveis.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com