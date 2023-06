Horóscopo do dia (28/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você passa por um período de reciclagem emocional e psíquica e isto é favorecido por um amadurecimento no sentir. Está mais judicioso quanto à troca afetiva, sexualidade e partilhas, assim como no encontro com emoções desafiadoras. Consciência benéfica que vem do lapidar as arestas emocionais.

Expressão emocional madura

O Sol em Câncer faz trígono a Saturno em Peixes. Esse aspecto facilitado nos auxilia a expressar nossa essência a nível emocional, mas nos valendo de amadurecimento e senso de limites. Clareza em termos de questões emocionais, pessoais e/ou familiares, mas tudo facilitado por um senso de compromisso emocional, energético, espiritual e psíquico.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com