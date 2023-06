Carla Madeira e Giovana Madalosso debatem sobre a literatura feminina

677

Carla Madeira e Giovana Madalosso discutiram questões da escrita feminina brasileira (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) Em um diálogo inédito, as escritoras Carla Madeira e Giovana Madalosso discutiram questões da escrita feminina brasileira contemporânea mediadas pelo anfitrião José Eduardo Alves, em comemoração aos dez anos do Centro Cultural da Unimed, no café do local, na noite desta terça-feira (27/6). O ator Odilon Esteves leu, em gravações, trechos de livros das autoras, o que emocionou as artistas e o público. A conversa fez parte do projeto Letra em Cena





De maneira descontraída, a conversa começou por uma indagação de quando as autoras passaram a se considerar escritoras.









Carla ainda se assusta ao se imaginar escritora. Para ela, isso significa que os textos "estariam em seu controle". "Ainda sinto algo enigmático na escrita", comentou, em sua humildade de ser a escritora de ficção mais lida do país por dois anos seguidos, com as obras "Tudo é rio", "A natureza da mordida" e "Véspera".





Literatura brasileira





Sobre a pergunta "o que existe de especial na literatura brasileira contemporânea?", Giovana pontuou a escrita feminina e a renovação temática que as mulheres trouxeram. Ambas também destacaram o papel de clubes de leitura e o bate-boca na internet em ascender a vontade de ler das pessoas e atiçar a curiosidade.





A hipótese foi sustentada pelo depoimento de Mauriza, na segunda fileira da plateia. "Os livros estão na minha lista de leitura por indicações, em podcasts que ouvi, comentários de conhecidos. Sempre gostei de ver escritores falando de suas obras."





Conversa





A conversa foi mais sinestésica do que expressamente técnica, o que desagradou alguns como Felipe Pires, jovem adulto que sonha em ser escritor e "não conhecia as autoras e esperava mais, queria saber o processo criativo e as diferentes maneiras de escrever".





Questões como personagens, sentimentos, acontecimentos que induzem as histórias do livro e o prazer em escrever foram aplaudidas e vibradas pela plateia, majoritariamente composta por mulheres.





O corpo feminino foi tema de um bloco inteiro de troca de ideias. Indagações sobre como escrever personagens masculinos advindos de uma mente criativa em um corpo feminino também vieram à baila.





A voz suave e simultaneamente forte de Odilon Esteves, acompanhada de expressões que variavam de alegria, seriedade, surpresa e indignação ao interpretar trechos de um pai com ciúme do próprio filho amamentando e de uma babá que sequestra uma criança por amor, provocaram emoções nas escritoras e no público. Giovana chegou a manifestar "baita felicidade" e reparou nas repetições em suas palavras.





O evento estourou o tempo previsto e terminou com um "gostinho de quero mais", como apontou José Eduardo no encerramento. Mesmo às 21h, filas dos dois lados do palco chegaram até o fim do teatro, com fãs pedindo autógrafos.





O próximo evento do projeto Letra em Cena será em 1° de agosto de 2023 e contará com a presença de Conceição Evaristo.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata