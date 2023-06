Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para Aquário

677

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Algumas emoções podem emergir e devem ser trabalhadas, Muito em especial em relação às parcerias e relações românticas, tome cuidado para saber ponderar bem e não despejar sua raiva sobre o outro (ou permitir que o outro faça isso). Use de senso de justiça, frieza e imparcialidade ao lidar com as demandas dos outros. Necessidade de fazer diferente nas relações.

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Leão com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal de ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Estamos corajosos e devemos agir, mas sem sermos imprudentes. Ações que tenham um tanto de inovação e que nos façam sair do lugar comum podem trazer resultados interessantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com