Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Emoções subconscientes e possivelmente um tanto desconhecidas podem ser gatilho para o uso impetuoso da comunicação. Busque entender com mais clareza a origem de tais impulsos. Saiba se posicionar, mas também use de algum senso de diplomacia e ponderação (Vênus se encontra aqui, próxima de Marte). Escute sua sensibilidade e vá para a ação e não para a reatividade.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Impulso de ação

A quadratura de Marte em Leão com Urano em Touro nos traz desafios quanto nossa força pessoal de ação e identidade. Há grande impulso, porém é preciso cuidado com excessos, atitudes imprudentes e radicais. Estamos corajosos e devemos agir, mas sem sermos imprudentes. Ações que tenham um tanto de inovação e que nos façam sair do lugar comum podem trazer resultados interessantes.

Horóscopo do dia (27/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com