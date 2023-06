Horóscopo do dia (26/06): Confira a previsão de hoje para Libra

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Excelente momento para se refletir sobre sua carreira, seu propósito no mundo e o uso de sua autoridade. Chegou o momento de colocar esses planos para frente, comunicando no mundo e expressando seu profissionalismo e propósito. Momento de falar com mais autoridade e imparcialidade. Sua capacidade de integração no trabalho se faz alta.

Mercúrio em Câncer

Mercúrio entra no signo de Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. A mente pode divagar em lembranças do passado e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar e usar o dom da fala para expressar aquilo que sente.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com