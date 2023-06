Horóscopo do dia (26/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua capacidade de se comunicar e verbalizar está em alta, especialmente se essa fala incluir sua sensibilidade. Divida mais com os outros um pouco do seu mundo, das suas ideias criativas. Perceba aqueles à sua volta com mais empatia, se permita escutar suas ideias, já que isto poderá te agregar muito agora. Bom para estudos e comunicação no geral.

Mercúrio em Câncer

Mercúrio entra no signo de Câncer. O lado intelectual passa a ter um colorido mais emotivo e subjetivo. A mente pode divagar em lembranças do passado e memórias. Aqui é preciso sentir primeiro antes de falar e usar o dom da fala para expressar aquilo que sente.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com