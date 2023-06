677

Horóscopo do dia (24/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Foco na nutrição intelectual

Vesta entra em Gêmeos, trazendo nosso fogo interno para as comunicações, estudos, viagens e intelecto. A conjunção a Sedna nos aprofunda na necessidade de nos nutrimos de novas informações e na partilha destas com os semelhantes. A Lua segue em Virgem, nos fazendo um tanto mais analíticos e pragmáticos quanto a nossas emoções. Mercúrio está domicilado em Gêmeos, favorecendo a integração dos opostos e flexibilidade da mente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz grande foco mental e intelectual. Está transmutando ideias e se nutrindo daquelas que são essenciais. Bom momento para buscar estudos e informações que possam lhe agregar valor e conhecimento. Excelente também para partilhar informações, divulgar, viajar e se flexibilizar. Suas emoções estão um tanto mais racionais e pragmáticas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O foco do momento se concentra muito em seu senso de valor próprio, finanças, talentos e bens. Está buscando as melhores formas de se nutrir e prover e deve usar do foco mental para fazê-lo. Divulgação dos talentos e valores em alta. Movimento interno para gerar mais abundância para além dos padrões estabelecidos, Suas emoções lhe trazem mais segurança em sua criatividade e capacidade de gerar novas coisas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Haverá agora grande foco em si mesmo com Vesta e Sedna no seu signo (solar ou ascendente). Busque ter fé em si mesmo e na capacidade que tem de se prover e nutrir de sua alegria, dons intelectuais e capacidade analítica. Mercúrio também está aqui, lhe favorecendo a integração em si mesmo e autoescuta. A posição lunar lhe traz interiorização e clareza emocional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu foco estará agora voltado para o campo espiritual, subconsciente, psíquico e/ou emocional. Busque se nutrir de boas vibrações e tente entender melhor sobre estes temas. Sua capacidade de canalizar inspiração, arte, espiritualidade e conclusões emocionais está em alta. A Lua, sua regente, lhe torna um bom receptáculo para estas ideias intuitivas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz grande foco na sua capacidade de contribuir para com o coletivo. Foco em divulgar informações que sejam boas e nutritivas para os semelhantes. Capacidade também de se nutrir e ter fé a partir do contato com grupos, amizades, vida online, causas e projetos maiores. A posição lunar lhe traz um tanto mais de valor próprio e aterramento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O foco do momento está em nutrir sua carreira, autoridade e comunicar isto ao mundo. Este momento lhe faz buscar opções, flexibilizar e se adaptar para que as realizações possam ocorrer. Excelente para estudos profissionais, refazer o currículo e pensar em formas alternativas no trabalho. A Lua no seu signo lhe intensifica as emoções para fazer tais mudanças.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz grande foco no entendimento da fé e mente abstrata. Está pensando grande a agora haverá grande necessidade de transmutar suas ideias em visões maiores e grandiosas. Se nutra através dos estudos superiores, viagens, estudo da fé, sociedade ou leis. Suas emoções também lhe facilitam o contato com realidades maiores e superiores.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O foco do momento está no entendimento e transformação da forma como se nutre no campo afetivo, sexual e/ou emocional. Você tem racionalizado isso um tanto como forma de usar essa potência de forma mais flexível e com racionalidade. Deve se nutrir do aprofundamento emocional sob a luz da razão. Suas emoções lhe pedem um tanto mais de análise fria e realista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Haverá agora grande foco nas parcerias, amor romântico e vida social. Deve buscar transformar a fora como se relaciona com o outro, trazendo mais diálogo e razão para o contexto. Sair das posições de vítima/salvador, buscando equidade verdadeira, será benéfico. Suas emoções passam por um forte senso de limites e amadurecimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu foco estará muito nas rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde. Busque usar de sua fé nas realizações e na sua capacidade de se nutrir e prover. Tudo isso carece de um tanto de flexibilidade e razão. O uso da mente focada pode realizar transformações importantes na vida objetiva agora. Suas emoções lhe conectam à fé e lhe trazem m ais otimismo e visão ampla.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz grande foco em si mesmo, sua expressão e poder pessoal. Necessidade de nutrir e prover mais a si mesmo, assim como comunicar aquilo que é verdadeiro em sua consciência. A expressão do intelecto está muito facilitada. Suas emoções passam por processo de transformação e reciclagem, lhe trazendo mais profundeza em si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O foco do momento está na interiorização. Busque viver mais suas emoções, se nutrindo do entendimento daquilo que se passa internamente. Busca pela ancestralidade e pela integração leve e racional de questões do passado, familiares e subjetivas. Suas emoções pedem agora um tanto de imparcialidade e pragmatismo. Use desta qualidade para sanar desafios internos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com