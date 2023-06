Histórico cinema de rua em Varginha será reformado

677

O Cine Ouro Branco foi tombado em 2000 (foto: IEPHA)

O histórico Cine Rio Branco, localizado em Varginha (MG), está prestes a passar por um processo de revitalização. O projeto recebeu autorização do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e deve ter início em julho deste ano. A primeira etapa envolve a substituição das telhas de cobertura, atualmente de fibrocimento com amianto e em estado crítico de deterioração.

O planejamento inclui a remoção das telhas originais, reforma da estrutura de madeira e instalação de novas telhas metálicas termoacústicas e venezianas de PVC. Para garantir precisão no projeto, foi realizado um levantamento aerofotogramétrico da área externa do edifício, utilizando a tecnologia de drones para capturar um mapa de pontos em 3D.

A renovação do telhado visa não apenas resolver problemas de infiltração e permeabilidade, mas também melhorar o conforto térmico e acústico no interior do edifício. Esta etapa é fundamental para possibilitar as próximas fases do projeto, que incluirão a revitalização interna.

O Cine Rio Branco, que está fechado desde 1998, foi tombado pelo Conselho Curador do IEPHA em 1999, um ano após encerrar suas atividades. A construção do imóvel aconteceu entre 1954 e 1956, com capacidade para mais de 1.400 espectadores e uma tela de projeção de 9 metros por 18 metros.

A última vez que o espaço foi aberto ao público foi em 2017, durante a 'Virada Varginha', um festival que contou com um mutirão de limpeza no prédio. Apesar dos proprietários terem apresentado um projeto de reforma no passado, o mesmo não avançou.