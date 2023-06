Horóscopo do dia (23/06): Confira a previsão de hoje para Câncer

677

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A posição lunar de hoje lhe traz foco no tempo presente, na comunicação com as pessoas à sua volta, nos estudos e em um senso de racionalidade. Todavia, a oposição a Saturno te relembra do compromisso de viver mais a fé e as possibilidades futuras. A mente deve ser lapidada aqui por um senso ético justo. Busque fazer escolhas baseado em seus princípios.

Material versus Emocional

A Lua em Virgem nos traz aterramento emocional na realidade, tarefas, rotinas e trabalho. Queremos nos sentir úteis e prestativos. Todavia, a oposição a Saturno em Peixes nos relembra que devemos ter compromisso também para com o lado emocional, espiritual e energético da vida. É preciso balancear a vida material com o compromisso emocional.

