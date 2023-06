Nesta semana, Filarmônica mineira interpreta Brahms e recebe convidados

677

A soprano Camila Provenzale vai cantar na Sala Minas Gerais (foto: Keiny Andrade/divulgação)

“Canção do destino” e “Um réquiem alemão", de Brahms, duas obras corais que estão entre as mais impressionantes do repertório romântico, serão apresentadas pela Filarmônica de Minas Gerais e convidados nesta quinta (22/6) e sexta-feira (23/6), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto).

Regida pelo maestro Fabio Mechetti, a orquestra receberá o Coral Lírico de Minas Gerais, dirigido pelo maestro Hernán Sánches, a soprano Camila Provenzale e o barítono Licio Bruno.A cantora ítalo-brasileira Camila Provenzale tem atuado em importantes salas de concerto e ópera do Brasil. Vem ganhando projeção também na Europa e, desde 2018, apresenta-se com Plácido Domingo.Licio Bruno, que conquistou o Prêmio Carlos Gomes, é um dos talentos do canto lírico brasileiro na atualidade.Por sua vez, o Coral Lírico de Minas Gerais é um dos raros grupos do gênero com agenda permanente e dedicado a repertório que inclui motetos, óperas, oratórios e concertos sinfônico-corais.

Ingressos de R$ 50 (inteira) a R$ 175 (inteira), à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria local. Informações: (31) 3219-9000.