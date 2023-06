Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este momento lhe traz organização no contexto emocional que lhe facilita o andar da vida material, rotinas, trabalho e saúde. A busca por ouvir suas motivações internas e sonhos lhe facilita uma ação mais corajosa, integrada e focada no plano material e objetivo. Capacidade de agir com clareza, mas pautado na escuta do seu lado mais sensível.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com