Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe traz grande expressividade e intensidade nas relações e no amor romântico. Está buscando um senso de identidade em conjunto, ou então buscando ter mais individualidade perante os outros. Seja como for, há uma natural capacidade de se expressar com autenticidade, mas também leveza. Esteja por inteiro perante os outros.]

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com