Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Marte. Sua mente sonda agora as possibilidades de carreira e realização material, mas em harmonia com suas motivações emocionais, psíquicas e/ou espirituais. Busque escutar a voz da sensibilidade para agir e buscar as possibilidades de realização e felicidade no campo material que sejam verdadeiras.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com