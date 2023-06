Horóscopo do dia (22/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este momento lhe traz sagacidade material e financeira aliada à ação voltada para o lar, família e/ou vida pessoal. A busca por reformas e melhorias lhe leva a buscar alternativas econômicas. Excelente momento para usar seus talentos em prol do crescimento do prazer e alegria pessoal. Comunicação no meio familiar aberta, mas com autenticidade e assertividade.

Ação e pensamento

O sextil entre Mercúrio em Gêmeos e Marte em Leão traz para o momento harmonia entre agir e pensar. Estamos corajosos e determinados, mas também flexíveis e adaptáveis. A mente está rápida, aguda e assertiva, nos facilitando comunicações autênticas e firmes, mas sem perder a alegria e bom humor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com