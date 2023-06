Horóscopo do dia (21/06): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de suas relações de amizade, seu lugar nos grupos e seu papel no contexto coletivo. Você é lembrado de que não é uma ilha e que deve interagir com as pessoas, usando de sensibilidade e acolhimento. Também se nutrirá aqui de novas ideias e possibilidades vanguardistas. Use de seu brilho para beneficiar a muitos.

Sol em Câncer

O Sol entra em Câncer, marcando o Solstício de Inverno (Hemisfério Sul). A nova estação, assim como o novo signo solar, nos traz uma mudança de ritmo. Assim como o inverno nos pede um recolhimento, o Sol em Câncer também nos leva a olhar para dentro, entender nossas emoções, vidas pessoais e familiares. A Lua em Leão traz maior senso de segurança emocional em si mesmo, mas com generosidade e afeto.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com