Horóscopo do dia (21/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Os próximos 30 dias lhe trazem consciência e clareza de suas questões emocionais mais subconscientes e também de questões espirituais. Você está há um mês de entrar num novo ciclo, portanto deve agora focar no cuidado com as reminiscências do velho ciclo. Se permita mais introspecção, revisão e limpeza emocional. Conecte-se com o divino e busque estados meditativos. A Lua no seu signo lhe favorece o aflorar da subjetividade e sensibilidade.

Sol em Câncer

O Sol entra em Câncer, marcando o Solstício de Inverno (Hemisfério Sul). A nova estação, assim como o novo signo solar, nos traz uma mudança de ritmo. Assim como o inverno nos pede um recolhimento, o Sol em Câncer também nos leva a olhar para dentro, entender nossas emoções, vidas pessoais e familiares. A Lua em Leão traz maior senso de segurança emocional em si mesmo, mas com generosidade e afeto.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com