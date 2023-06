Horóscopo do dia (20/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido amadurecimento e um lapidar de arestas pessoais. O aspecto harmônico a Júpiter (seu regente) lhe facilita um ventilar de ideias e expansão sobre o tema. Está amadurecendo e isso agora facilita as comunicações valorosas, profissionais ou mesmo um otimismo de comunicação a partir das elaborações dos últimos meses.



Equilíbrio

O sextil entre Júpiter em Touro e Saturno em Peixes traz para o momento uma qualidade de equilíbrio e harmonia entre expandir e restringir, sonhar e materializar. Saturno faz o papel aqui de lapidar e refinar nosso campo emocional e vibratório, enquanto Júpiter vem auxiliando na capacidade expansiva no plano objetivo. Esse equilíbrio harmônico de forças nos equipa com grandes potencias de crescimento real no campo pessoal e coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com