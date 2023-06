Horóscopo do dia (20/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O momento lhe traz equilíbrio entre a ação material e sua vida emocional. Você está reciclando seu senso de autoridade e realização e isto lhe traz capacidade de expandir na carreira, assumindo sua autoridade de forma valorosa. Está enxergando mais seus potenciais e lapidando arestas no que faz em conjunto com os outros, mas sem perder sua autoridade individual.

Equilíbrio

O sextil entre Júpiter em Touro e Saturno em Peixes traz para o momento uma qualidade de equilíbrio e harmonia entre expandir e restringir, sonhar e materializar. Saturno faz o papel aqui de lapidar e refinar nosso campo emocional e vibratório, enquanto Júpiter vem auxiliando na capacidade expansiva no plano objetivo. Esse equilíbrio harmônico de forças nos equipa com grandes potencias de crescimento real no campo pessoal e coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com