Para evitar morte, atriz com rosto corroído por cocaína faz cirurgia

Novo procedimento ocorrerá após Daniella passar por uma cirurgia traumática na Turquia, onde ela alega que foi agredida pelo médico durante a operação e ainda foi cortada sem anestesia (foto: Reprodução/Instragram)

A atriz britânica Danniella Westbrook, 49, que contou ter o rosto corroído por drogas e conhecida por atuar em "Eastenders", fará uma nova cirurgia de reconstrução facial para evitar morte por sufocamento.



Danniella desembolsará o total de £ 500 mil, total de R$ 3 milhões, de acordo com a cotação atual, para passar por essa nova operação, segundo informou ao The Sun. Ela realizará a cirurgia no Reino Unido e prometeu pagar todos os custos ao Serviço Nacional de Saúde.





"Eu estava me consultando em Liverpool com um médico de lá. Eu deveria ter ficado com ele, mas um amigo me convenceu a ir para a Turquia. É minha própria culpa, fui estúpida. Vou voltar para ele, mas vou pagar por isso desta vez. Já recebi uma cotação de £ 500 mil antes, não me importa quanto seja. Se eu não fizer isso, o palato no fundo da minha boca vai dissolver e eu vou morrer sufocada", disse ela.



O novo procedimento ocorrerá após Daniella passar por uma cirurgia traumática na Turquia, onde ela alega que foi agredida pelo médico durante a operação e ainda foi cortada sem anestesia. "Quando fui para a Turquia, poderia ter morrido. Poderia ter morrido se alguém tivesse errado ainda mais o procedimento. Não sou a pessoa mais jovem do mundo e não tenho estado muito bem", desabafou.

Danniella detalhou que as feridas foram costuradas com fio de pesca insolúvel, desabafando que o incidente quase a deixou à beira da automutilação. Ela alegou que o médico inseriu hastes de metal em seu rosto sem sua permissão, que quase furaram seu lábio superior, antes de gritar palavrões e pegar o telefone quando ela tentou filmar aquela cena.



Atualmente, a atriz luta contra uma osteoporose no rosto, e colapso do septo nasal, que se deu em razão da sua dependência ao uso de drogas, como o uso desenfreado de cocaína.



A atriz batalha contra o vício há mais de 30 anos. Ela usou drogas pela primeira vez aos 14, em uma casa noturna. Ela é conhecida pelo seu trabalho como a personagem Sam Mitchell na novela "EastEnders" (1985). Além disso, participou de diversos concursos na TV.



A artista teve o septo totalmente corroído pelo vício em cocaína, sempre muito noticiado na mídia britânica, principalmente entre os anos 1990 e 2000. Na época, buscou tratamento, mas teve recaídas.