Horóscopo do dia (19/06): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período tem lhe levado a ter mais consciência de sua força de trabalho, saúde e capacidade de gestão do mundo material. Tudo isso deve ser feito, todavia será preciso ter um olhar de maior sensibilidade para tais instâncias. Busque uma visão mais amorosa em tudo aquilo que faz. Também enxergar os padrões sutis de seu corpo e seus sinais.

Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com