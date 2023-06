Horóscopo do dia (19/06): Confira a previsão de hoje para Sagitário

677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A consciência das relações e parcerias tem sido alta neste período. Todavia, também deve aprender a escutar seus sentimentos, emoções e subjetividades. Suas emoções podem lhe dizer o oposto do que ocorre na vida externa; sendo este o caso, tente compartilhar mais daquilo que sente com os outros e busque entender as motivações profundas nas relações.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Horóscopo do dia (19/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com