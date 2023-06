Horóscopo do dia (19/06): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este período lhe traz grande consciência de si mesmo, já que o Sol se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você é chamado a ser você mesmo, mas também precisa cumprir suas tarefas e carreira com sensibilidade e devoção. Alguns sacrifícios ou dedicação extra podem ter de ser feitos em nome da carreira ou trabalho, mas lembre-se de ser fiel a si mesmo sempre.

Consciência racional e espiritual

A quadratura do Sol em Gêmeos com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente com entendimento racional. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força intelectual, mas que o racional sozinho não se sustenta. Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com