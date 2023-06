Horóscopo do dia (16/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz grande consciência e compromisso com o engajamento que você deve ter agora no campo coletivo. Estará mais fiel a grupos, amizades, vida online, causas e trabalhos pelo bem estar coletivo. Busque se expressar de forma autêntica e comunicativa, dando sua contribuição única para que todos possam se beneficiar.

Fidelidade a si mesmo

A conjunção de Juno com o Sol em Gêmeos traz para hoje necessidade de nos comprometermos com nossa consciência profunda, sendo fiéis à expressão de nós mesmos, mas tudo isso sob o colorido alegre, comunicativo e flexível do signo. Indica fazer aquilo que deve ser feito em essência, mesmo quando nos bastidores. Sedna entra hoje em Gêmeos, sugerindo também que devemos libertar nossa mente e nos nutrir de ideias e comunicações mais aprofundados e verdadeiros.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com