Horóscopo do dia (16/06): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz grande consciência e fidelidade a si mesmo. Sol e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem empoderamento e capacidade de se cuidar e se priorizar. Busque agora escutar mais a si mesmo e suas necessidades reais, verbalizando e comunicando com veracidade e honestidade. Busca também por beleza e engajamento social.

Fidelidade a si mesmo

A conjunção de Juno com o Sol em Gêmeos traz para hoje necessidade de nos comprometermos com nossa consciência profunda, sendo fiéis à expressão de nós mesmos, mas tudo isso sob o colorido alegre, comunicativo e flexível do signo. Indica fazer aquilo que deve ser feito em essência, mesmo quando nos bastidores. Sedna entra hoje em Gêmeos, sugerindo também que devemos libertar nossa mente e nos nutrir de ideias e comunicações mais aprofundados e verdadeiros.

