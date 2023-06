Resgate de obras de Florence Price ganha destaque no cenário musical

677

A compositora Florence Price, em 1943, decidiu escrever para o renomado maestro Sergei Koussevitzky, então diretor da Orquestra Sinfônica de Boston e uma das principais figuras da vida musical nos Estados Unidos. Apesar de Koussevitzky nunca ter respondido às tentativas de contato de Price, suas obras, após mais de seis décadas sem destaque nos palcos, passaram recentemente por um processo de redescoberta conduzido por orquestras americanas e músicos interessados em resgatar vozes esquecidas no passado.



Diversos artistas e grupos têm recuperado as peças de Price em gravações. A Orquestra de Filadélfia e o maestro Yannick Nézét-Séguin lançaram os dois concertos para violino da compositora com solos de Randall Goosby, após gravar as sinfonias nº 1 e nº 3 e ganhar o Grammy 2022 com o álbum. O Quarteto Catalyst, juntamente com a pianista Michelle Cann, lançou um registro de suas principais obras de câmara em 2022, enquanto Cann também lançou recentemente uma seleção de peças para piano, instrumento para o qual Price escreveu mais de duzentas partituras.





O Concerto para piano de Price chegou às plataformas digitais em maio, com a interpretação da pianista Jeneba Kanneh-Mason e da Chineke! Orchestra. “Toda história merece ser ouvida, e histórias como a de Price foram barradas durante muito tempo”, afirma Cann, que se apresentou no Teatro Municipal de São Paulo em 16 e 17 de julho com o Concerto de Price.





A trajetória de Florence Price não é a única a ser resgatada na história da música. Avanços nesse sentido têm sido lentos. Um estudo da Fundação Donne, fundada pela cantora lírica brasileira Gabriella di Laccio na Inglaterra, revela que das 20.400 obras apresentadas por 111 orquestras de 31 países em 2022, apenas 7,7% foram compostas por mulheres e, entre essas, somente 1,02% por compositoras negras. Na lista dos autores mais apresentados, a primeira mulher é justamente Florence Price, ocupando a 50ª posição.





Nascida em 9 de abril de 1887 em Little Rock, Arkansas, Price cresceu em uma comunidade onde negros e brancos viviam de maneira integrada. Após estudar piano e órgão no New England Conservatory, enfrentou tensões raciais crescentes nos EUA e mudanças em sua vida pessoal, incluindo a separação de seu marido e a mudança para Chicago. Em 1933, sua Sinfonia nº 1 foi apresentada pela Sinfônica de Chicago, tornando-a a primeira compositora negra a ter uma obra sinfônica apresentada no país. No entanto, o reconhecimento pleno só ocorreu após sua morte, em junho de 1953.





A música de Florence Price evoluiu ao longo do tempo, mantendo conexões com a música afro-americana, o jazz e os spirituals, mas também incorporando influências do romantismo e flertes com dissonâncias e a música moderna. O resgate de suas obras e a valorização de sua história representam um passo importante no reconhecimento de vozes femininas e negras no cenário musical.