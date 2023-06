Horóscopo do dia (15/06): Confira a previsão de hoje para Sagitário

677

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente tem se voltado agora para o outro, casamento, parcerias e vida social. Todavia, o aspecto desafiador a Saturno no seu terreno emocional mostra que será preciso amadurecer suas emoções para se comunicar melhor com o outro. Dores emocionais e questões desafiadoras do passado lhe pedem comunicação realista, que leve em conta as emoções, mas não se deixe levar por seus excessos.

Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com