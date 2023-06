Horóscopo do dia (15/06): Confira a previsão de hoje para Escorpião

677

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe refina sua percepção sobre emoções profundas. Sua mente está neste setor emocional profundo, lhe mostrando possibilidades e desafios nas transformações, no partilhar e no sentir. O aspecto a Saturno lhe relembra que você está num processo de maturação e individuação profundo e que deve encarar os desafios com realismo e autodomínio, sem se deixar levar por passionalidades descabidas.

Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com