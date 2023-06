Horóscopo do dia (15/06): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

677

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe reforça suas naturais qualidades de inteligência, raciocínio, comunicabilidade e bom humor.Todavia, hoje faz aspecto desafiador a Saturno. Você é relembrado que sua expressão carece de mais senso de limite, disciplina, compromisso e maturidade. Busque ponderar, em especial ao se comunicar com figuras de autoridade. Amadurecimento para comunicar a si mesmo no contexto profissional e pessoal.

Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com