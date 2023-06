677

Horóscopo do dia (15/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe desafia a refinar sua mente e comunicação a partir da maturação emocional. Algumas realidades mais sutis, psíquicas e subconscientes lhe pedem reflexão, ponderação e maturidade antes de comunicar o que for. Mesmo que seja difícil falar sobre certas emoções, se esforce para fazê-lo de forma madura. Busque sair dos excessos onde a mente por si só não lhe traga resultados, mas confie na sua sensibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente busca agora entendimento racional e reflexivo das realidades materiais, valores, vida financeira e prática. Todavia, você é desafiado a enxergar o contexto maior das coisas. Será preciso enxergar para além do que é seu, vislumbrando que novas ideias, mesmo que a princípio desafiadoras, podem lhe auxiliar a amadurecer sua relação com o mundo material e lhe trazer novas oportunidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe reforça suas naturais qualidades de inteligência, raciocínio, comunicabilidade e bom humor.Todavia, hoje faz aspecto desafiador a Saturno. Você é relembrado que sua expressão carece de mais senso de limite, disciplina, compromisso e maturidade. Busque ponderar, em especial ao se comunicar com figuras de autoridade. Amadurecimento para comunicar a si mesmo no contexto profissional e pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta agora muito para os temas da espiritualidade, psiquismo, emoções subconscientes e realidades superiores. Todavia, há um aspecto desafiador a Saturno que lhe relembra de abordar tais temas com ética, otimismo, conhecimento e amadurecimento. Busque trazer tudo isso para o campo mais real e objetivo, entendendo suas motivações emocionais mais profundas com ponderação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há motivação para se comunicar com amigos, grupos, online e em contextos mais amplos neste período. Todavia, ocorre agora uma quadratura a Saturno no seu setor emocional profundo, lhe pedindo que saia do superficial e comunique aquilo que é relevante e desafiador emocionalmente. Busque maturidade, sensibilidade e realismo para abordar temas que possam ser sensíveis na relação com os semelhantes e saiba comunicar com empatia.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto desafiador a Saturno. Sua motivação para comunicar no contexto profissional e no uso da autoridade está alta. Todavia, o aspecto desafiador a Saturno lhe relembra que deve ponderar junto ao outro, sabendo o que e como comunicar. Não é um bom momento para “bater de frente”, mas ponderar e comunicar dentro dos justos limites.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem sondado possibilidades futuras com flexibilidade e otimismo. Todavia, o aspecto desafiador a Saturno agora lhe relembra que todo planejamento requer esforços, realismo, trabalho árduo e às vezes sacrifícios. Lembre-se de aliar suas grandes visões a um senso de realismo, etapas e capacidade de concretização. Busque novas possibilidades de trabalho e/ou saúde, mas não deixe de cumprir suas obrigações diárias.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe refina sua percepção sobre emoções profundas. Sua mente está neste setor emocional profundo, lhe mostrando possibilidades e desafios nas transformações, no partilhar e no sentir. O aspecto a Saturno lhe relembra que você está num processo de maturação e individuação profundo e que deve encarar os desafios com realismo e autodomínio, sem se deixar levar por passionalidades descabidas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente tem se voltado agora para o outro, casamento, parcerias e vida social. Todavia, o aspecto desafiador a Saturno no seu terreno emocional mostra que será preciso amadurecer suas emoções para se comunicar melhor com o outro. Dores emocionais e questões desafiadoras do passado lhe pedem comunicação realista, que leve em conta as emoções, mas não se deixe levar por seus excessos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Você passa por um processo de lapidação e refinamento mental importante. Todavia, isso deve se aplicar também às rotinas, trabalho, saúde e funcionamento da vida material. Busque sair dos excessos mentais com disciplina. Atividades físicas agora podem ser um excelente canal de moderação do mental.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador a Mercúrio. Você está amadurecendo seu senso de valor pessoal e isso agora lhe pede refinamento de sua expressão pessoal e criativa. Busque viver o amor romântico, mas dentro de um senso de autovalorização e realismo. A relação e comunicação com os filhos também deve ter um tanto de pragmatismo. Busque amadurecer a si mesmo e seus desejos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido grande amadurecimento e realismo. O aspecto desafiador a Mercúrio no seu campo emocional lhe pede que enxergue o passado e as emoções de forma mais crítica e madura, saindo da reatividade. A comunicação com familiares também carece desse senso de autodomínio, sensibilidade e calma.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com