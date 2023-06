Casal Virginia Fonseca e Zé Felipe em questão de matemática de escola

677

Virginia Fonseca e Zé Felipe na questão escolar gerou debates e comentários nas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução) Virginia Fonseca e Zé Felipe, o conhecido casal formado pela influenciadora digital e o filho do cantor Leonardo, tornaram-se tema de conversas nas redes sociais nesta quarta-feira (14/6). Isso ocorreu devido a uma questão de matemática presente em uma prova aplicada em uma escola pública, que envolvia o casal.

No teste do terceiro ano do ensino médio, o enunciado pedia aos alunos que calculassem a quantidade de trajetos distintos que o filho de Leonardo teria que percorrer para chegar ao local do seu espetáculo. Além disso, uma das alternativas solicitava o cômputo total das opções de percurso disponíveis.





A inclusão de Virginia Fonseca e Zé Felipe na questão escolar gerou debates e comentários nas redes sociais, mostrando o alcance da fama do casal e a relevância de suas vidas pessoais no cotidiano dos estudantes.