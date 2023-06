Entrevistas raras de Cormac McCarthy revelam pensamentos do autor

677

O acadêmico Zachary Turpin comentou que McCarthy parecia mais relaxado e disposto a compartilhar um pouco de si mesmo (foto: STEPHEN LOVEKIN) O falecido escritor Cormac McCarthy, que morreu na terça-feira (13/6) aos 89 anos, era conhecido por sua relutância em conceder entrevistas ao longo de sua carreira. No entanto, entre 1968 e 1980, McCarthy concedeu pelo menos dez entrevistas a jornais locais de Lexington, Kentucky, e do leste do Tennessee, onde residia e mantinha amizades. Essas entrevistas, até então esquecidas, foram redescobertas pelos acadêmicos Dianne C. Luce e Zachary Turpin e publicadas no "The Cormac McCarthy Journal" em setembro de 2021.









Leia: Morre Cormac McCarthy, escritor que renovou a literatura americana, aos 89 Nas entrevistas, McCarthy compartilhou suas influências literárias, abordagem à escrita, hábitos de leitura e até detalhes sobre a casa que ele e sua então esposa reformaram a partir de um antigo estábulo de gado leiteiro. O autor descreveu a escrita como uma compulsão e não como um processo consciente. Quando questionado sobre conselhos para escritores iniciantes, ele simplesmente respondeu: "Leiam".





Os pesquisadores acreditam que o ambiente descontraído das entrevistas, realizadas por jornalistas com amigos em comum com o escritor, contribuiu para que McCarthy se abrisse mais do que em entrevistas posteriores, como as concedidas ao New York Times em 1992 e a Oprah Winfrey em 2007. O acadêmico Zachary Turpin comentou que McCarthy parecia mais relaxado e disposto a compartilhar um pouco de si mesmo, considerado um achado raro para um autor tão reservado.





As entrevistas revelam um escritor jovem e sério que não se considerava especial. Além disso, elas refletem a mentalidade da época, com descrições antiquadas, como a menção à então esposa de McCarthy, Anne De Lisle, como "uma garota inglesa bonita". Mary Buckner, do The Lexington Herald-Leader, descreveu McCarthy em 1975 como "extremamente simpático, quase sedutor".





McCarthy afirmou que suas influências literárias incluíam "escritores de coragem" como Fiodor Dostoiévski, Liev Tólstoi, William Faulkner, James Joyce e Herman Melville. Em um artigo de 1971, ele mencionou ter mais de 1.500 livros em sua coleção, que variavam desde romances contemporâneos até obras completas de dramaturgos gregos. McCarthy também enfatizou a importância da leitura para a escrita e disse que não conseguia ler livros ruins.





As entrevistas também revelam o desejo de McCarthy de proteger sua privacidade. Sua ex-esposa, De Lisle, contou a Luce que o escritor fazia amigos facilmente e não hesitava em conversar com desconhecidos durante viagens à Europa e ao México. No entanto, ele pedia a ela e aos amigos para não compartilharem detalhes de sua vida pessoal com ninguém. Essas entrevistas raras oferecem um vislumbre único da vida e do pensamento de um autor que sempre valorizou o anonimato.