Horóscopo do dia (14/06): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas emoções lhe fazem focar agora muito em si mesmo. Você tem se reinventado em termos de poder pessoal, expressão e criatividade. Todavia, hoje será preciso escoar os excessos de si mesmo, em especial aquilo que já não condiz com quem você está se tornando. Reavaliação da relação com filhos e crianças. Use de sabedoria serena para se expressar agora.

Sabedoria emocional

A Lua segue minguando no signo de Touro. Somos mobilizados a ter mais sabedoria, calma, aterramento e calma, deixando ir aquilo que não nos serve mais e estando enraizados em nossos valores essenciais. Urano, Júpiter e Nodo Norte também mobilizam o setor taurino, trazendo tanto inovações quanto reciclagens.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com