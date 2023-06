Horóscopo do dia (14/06): Confira a previsão de hoje para Virgem

677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções hoje podem tender a algo expansivo, mas você deve usá-las com sabedoria. Saber a hora de expandir e a hora de deixar ir. Você tem reformulado muito suas crenças, fé e objetivos futuros. Hoje deve deixar ir aspectos disso que já não condizem com o que deseja para o futuro. Busque calam e paciência, interiorizando e se conectando com seus verdadeiros princípios e fé.

Sabedoria emocional

A Lua segue minguando no signo de Touro. Somos mobilizados a ter mais sabedoria, calma, aterramento e calma, deixando ir aquilo que não nos serve mais e estando enraizados em nossos valores essenciais. Urano, Júpiter e Nodo Norte também mobilizam o setor taurino, trazendo tanto inovações quanto reciclagens.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com