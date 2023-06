Horóscopo do dia (14/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua segue minguando no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo um tanto mais de estados emocionais introspectivos e escuta de si mesmo. Busque deixar ir tudo aquilo que for excessivo em si mesmo, deixe fluir com sabedoria as emoções. Momento em que está descobrindo novidades em si mesmo, mas deve deixar ir o que não condiz mais com a pessoa que está se tornando.

Sabedoria emocional

A Lua segue minguando no signo de Touro. Somos mobilizados a ter mais sabedoria, calma, aterramento e calma, deixando ir aquilo que não nos serve mais e estando enraizados em nossos valores essenciais. Urano, Júpiter e Nodo Norte também mobilizam o setor taurino, trazendo tanto inovações quanto reciclagens.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com