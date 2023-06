677

Horóscopo do dia (14/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sabedoria emocional

A Lua segue minguando no signo de Touro. Somos mobilizados a ter mais sabedoria, calma, aterramento e calma, deixando ir aquilo que não nos serve mais e estando enraizados em nossos valores essenciais. Urano, Júpiter e Nodo Norte também mobilizam o setor taurino, trazendo tanto inovações quanto reciclagens.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje há necessidade de se desapegar de coisas velhas com sabedoria. Busque encarar seus bens materiais com desapego, se atendo àquilo que tem real valor e será realmente útil (e não algo parado, estagnado sua energia). O estado emocional tende a algo mais sóbrio, realista e calmo, apesar das muitas mudanças que ocorrem em sua vida pessoal e material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua segue minguando no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo um tanto mais de estados emocionais introspectivos e escuta de si mesmo. Busque deixar ir tudo aquilo que for excessivo em si mesmo, deixe fluir com sabedoria as emoções. Momento em que está descobrindo novidades em si mesmo, mas deve deixar ir o que não condiz mais com a pessoa que está se tornando.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de introspecção e meditação. Você está reciclando antigas emoções e apegos, portanto deixe fluir para transcender. Sua conexão com o lado espiritual da vida estará um tanto mais sábio. Processos de meditação podem lhe auxiliar a deixar ir o que deve ir e renovar a qualidade daquilo que sente e cria.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra na fase Minguante e lhe pede um tanto mais de introspecção e esvaziamento. Em especial no que diz respeito ao coletivo, busque sabedoria interna primeiro. Evite excessos de noticiários, internet e saiba ter vivências sociais nas quais você se sinta bem e realmente valorizado. Busque mais qualidade na interação com os semelhantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede um tanto mais de sabedoria para saber se desapegar de estruturas velhas e rígidas. Você passa por uma grande renovação de carreira, trabalho, imagem pública e uso de autoridade. Neste momento deve ter a sabedoria de deixar ir velhos valores que não condizem mais com aquilo que você deseja criar em suas futuras realizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções hoje podem tender a algo expansivo, mas você deve usá-las com sabedoria. Saber a hora de expandir e a hora de deixar ir. Você tem reformulado muito suas crenças, fé e objetivos futuros. Hoje deve deixar ir aspectos disso que já não condizem com o que deseja para o futuro. Busque calam e paciência, interiorizando e se conectando com seus verdadeiros princípios e fé.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede uma grande reciclagem emocional. A Lua está minguando no seu setor emocional profundo e lhe pede desapego sereno e sábio. Você tem passado por mudanças intensas aqui e hoje o processo está mobilizado. Reciclagem de questões emocionais, afetivas, sexuais, subjetivas, de heranças e subconscientes: todas pedem realismo e fluidez.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu setor de relacionamentos lhe pede um tanto mais de calma, sabedoria e desapego ao se lidar com o outro. Este é um setor altamente mobilizado em sua vida agora e merece ser valorizado e trabalhado. Hoje deve deixar ir velhos aspectos do relacionar que já não cabem mais em suas vivências. Saiba também interagir socialmente no seu tempo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede maior sabedoria e desapego ao se lidar com o mundo material e seu funcionamento. Busque flexibilizar e usar de sabedoria para deixar ir velhos hábitos e rotinas que já não condizem com a nova realidade que se mostra neste setor de sua vida. Busque repensar sua saúde, alimentação e largue de hábitos perniciosos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe fazem focar agora muito em si mesmo. Você tem se reinventado em termos de poder pessoal, expressão e criatividade. Todavia, hoje será preciso escoar os excessos de si mesmo, em especial aquilo que já não condiz com quem você está se tornando. Reavaliação da relação com filhos e crianças. Use de sabedoria serena para se expressar agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional, passada e familiar, mas ao mesmo tempo lhe pede senso de desapego com sabedoria neste sentido. Busque honrar e mar o passado, mas esteja aberto a deixar ir o que já se foi e abrace as novas formas e estruturas de se viver família, lar e emoções pessoais. Escoamento de velhos valores e emoções lhe será benéfico.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua segue minguando no seu setor mental. Busque agora estar aberto e flexível a deixar ir velhas ideias e conceitos com sabedoria. Se permita esvaziar a mente e permita o fluxo de ideias passar e fluir com sabedoria. Sua mente tem sido estimulada a uma renovação profunda e hoje pode ter bons insights. Busque comunicação interna e use a externa com sabedoria.

