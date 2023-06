Horóscopo do dia (13/06): Confira a previsão de hoje para Touro

677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje pode lhe trazer ponderações ligadas a questões do passado, pessoais, familiares e de vida privada. Algumas destas emoções podem emergir, mas busque muita ponderação, senso de justiça e evite reatividade. Questões frustrantes do passado lhe pedem libertação, mas também que tenha senso de compaixão com as fraquezas alheias.

Justiça e consciência

A conjunção de Pallas e Lilith em Leão traz para hoje a necessidade de se viver a justiça, mas também possíveis frustrações neste setor. Devemos utilizar a sabedoria da nossa essência, em Leão, para utilizar nosso lado mais imparcial e justo em nossos julgamentos. Marte e Vênus também participam da conjunção, trazendo um equilíbrio entre ação e cooperação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com