Horóscopo do dia (12/06): Confira a previsão de hoje para Escorpião

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição lunar de hoje lhe faz se voltar muito para o trabalho, tarefas rotineiras, saúde e vida material no geral. Há forte motivação para trabalhar, ser útil e resolver pendências com intensidade e expansão. Todavia, algumas feridas neste setor podem emergir, mas como forma de integração de sua força e capacidade de lidar com a vida material.

Assertividade emocional

A Lua entra em Áries, nos trazendo um clima emocional de mais assertividade, individualidade e busca por ação. Júpiter aqui nos traz expansão destes sentimentos, trazendo mais necessidade de liberdade emocional. A conjunção com Quíron nos faz revisar feridas ligadas ao uso desta individualidade, trazendo grande potencial de cura.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com