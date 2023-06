Dia dos Namorados em casa?

677

(foto: Mares Filmes/Divulgação)



“Carol”





Neste drama, Therese Belivet (Rooney Mara) tem um emprego entediante na seção de brinquedos de uma loja de departamentos. Um dia, ela conhece Carol Aird (Cate Blanchett), uma elegante, misteriosa e apaixonante cliente, em busca de um presente de Natal para sua filha. A escolha do presente revela a disposição de Carol de ir contra a corrente, o que incluirá a relação que ela desenvolve com Therese. As consequências disso em seu casamento, no entanto, escapam do controle e da visão de mundo de Carol, brilhantemente

interpretada por Blanchett.





Disponível no Prime Video e na Apple TV.

(foto: Netflix/Divulgação)

“Rainha Charlotte”





Nesta minissérie integrante do universo de “Bridgerton”, o amor é uma surpresa para Charlotte (India Armateifio), que é destinada a se casar com o monarca britânico, o rei George (Corey Mylchreest). Outsider numa corte em que nem todos aprovam a sua chegada (o que inclui sua sogra), Charlotte terá que usar suas habilidades para navegar num ambiente de conflitos e intrigas, ao mesmo tempo em que experimenta a paixão pelo futuro marido.





Disponível na Netflix.

(foto: Netflix/Divulgação)

“Heartstopper”





Nesta primeira temporada da série baseada nos quadrinhos homônimos de Alice Oseman, Charlie (Joe Locke) é um aluno muito dedicado, mas tímido e inseguro, devido ao bullying que sofreu ao se declarar gay. No novo ano escolar, o garoto faz dupla nas aulas com Nick Nelson (Kit Connor), o jogador de rugby mais popular da escola. A intensidade de sua amizade deixa Charlie confuso, e Nick em dúvida sobre seus sentimentos. Quando, por fim, decidem viver um romance, eles lidam com as descobertas da vida amorosa e o preconceito dos outros atletas do time de Nick.

Disponível na Netflix.

(foto: Prime Video/Divulgação)

“Modern Love”





Esta série baseada no podcast de mesmo nome do jornal “The New York Times” está na segunda temporada. Os oito episódios encenam histórias reais que apresentam experiências muito distintas em relação ao amor, em suas diversas formas, do romântico ao fraterno. Produção indicada ao Emmy, reúne um elenco estelar, que inclui Anne Hathaway, Dev Patel e Kit Harington.





Disponível no Prime Video.

(foto: HBO Max/Divulgação)

“O casamento do meu melhor amigo”





Grandes amigos, Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) têm um pacto: caso ambos cheguem aos 28 anos solteiros, eles se casam. Perto de completar os 28, Michael decide se casar com a namorada Kimberly (Cameron Diaz) e convida Julianne para ser a madrinha. Ela aceita o papel de melhor amiga do casal, mas, até o dia do “sim”, tentará transformar em realidade o amor por Michael.





Disponível na HBO MAX

(foto: Netflix/Divulgação)

“Hoje eu quero voltar sozinho”





Neste longa do brasileiro Daniel Ribeiro protagonizado por Ghilherme Lobo, o adolescente Leonardo, que é cego e precisa contornar as tendências superprotetoras da mãe para se tornar independente, conhece Gabriel (Fabio Audi), novo aluno do colégio. O encontro conduzirá Leonardo à experiência da descoberta do primeiro amor e da aceitação de sua sexualidade.





Disponível na Netflix

(foto: Netflix/Divulgação)

“Os homens são de Marte... e é pra lá que eu vou”





Versão cinematográfica do texto com que Mônica Martelli alcançou enorme sucesso no teatro. Nesta comédia romântica, Fernanda é uma cerimonialista de 39 anos que ainda não conseguiu encontrar o homem que procura para ter uma vida a dois feliz e recompensadora. No entanto, ela não desiste de procurá-lo, tendo o inabalável apoio de seu melhor amigo e confidente, Aníbal (Paulo Gustavo).





Disponível na Netflix e Globoplay

(foto: Netflix/Divulgação)

“Para todos os garotos que já amei”





Adaptação para o cinema do best-seller de Jenny Han. Lana Condor é quem interpreta Lara Jean, a garota que desenvolve o hábito de escrever cartas para seus objetos de amor não correspondido. A história se complica quando a irmã mais nova de Lara, ao encontrar as cartas guardadas por ela em seu quarto, resolve enviá-las, numa tentativa de colaborar para o início de um romance. A reação de Peter Kavinsky (Noah Centineo), um dos destinatários, provocará uma grande mudança na dinâmica familiar, na vida social e nos sentimentos mais escondidos de ambos.





Disponível na Netflix

(foto: Netflix/Divulgação)

“Eu, tu e ela”





Casados, Jack (Greg Poehler) e Emma (Rachel Blanchard) veem seu interesse um pelo outro diminuir a quase zero, mas estão dispostos a tentar salvar a relação. A solução que encontram é transformá-la num triângulo, convidando Izzy (Priscilla Faia) para se juntar a eles. Era para ser tudo somente sexo a três, mas um deles se envolve verdadeiramente com Izzy, e agora todos precisam decidir o que fazer.

(foto: Star+/Divulgação)

Disponível na Netflix

“High Fidelity”





Série livremente inspirada no sucesso noventista que projetou Nick Hornby na literatura e se transformou num clássico da cultura pop. Nesta versão audiovisual, Rob (Zoe Kravitz) é dona de uma loja de discos que tem um grande acervoe um baita problema de caixa. As canções de

suas playlists soam como a trilha de seus seus fracassos amorosos. Rob decide corrigir os erros que levaram ao término de suas relações e procura os ex e as ex, com o objetivo de dar um ponto final mais digno a cada romance.





Disponível no Star+