Horóscopo do dia (09/06): Confira a previsão de hoje para Peixes

677

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno, seu regente, tem lhe potencializado muitíssimo em sua expressão natural. Isto hoje se reflete no seu campo mental e comunicativo de maneira facilitada. Estará comunicando bem seus insights, sensibilidade, espiritualidade, visão psíquica e energias. Busque falar com propriedade daquilo que sente e vivencia no plano sutil e pessoal.





Conciliando detalhe e amplidão

O sextil entre Mercúrio em Touro e Netuno em Peixes nos traz capacidade de enxergar as questões materiais e racionais sob um prisma mais amplo, espiritual, emocional e transcendente. Capacidade de conciliar o detalhe com uma visão panorâmica e geral.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com