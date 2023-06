Horóscopo do dia (09/06): Confira a previsão de hoje para Leão

677

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você tem se dedicado muito à carreira, uso da autoridade e construção de estruturas sólidas em sua vida. A vibração de agora faz isto se conectar com sua intensidade emocional e vontade profunda. Estará fluindo nos seus instintos e isto lhe facilita fazer escolhas e se expressar no campo profissional ou nos seus desígnios no mundo.

Conciliando detalhe e amplidão

O sextil entre Mercúrio em Touro e Netuno em Peixes nos traz capacidade de enxergar as questões materiais e racionais sob um prisma mais amplo, espiritual, emocional e transcendente. Capacidade de conciliar o detalhe com uma visão panorâmica e geral.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com