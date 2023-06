677

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio se encontra em seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais consciente de si mesmo. Todavia, deve estar aberto a se enxergar mais amplo, como cidadão do mundo e agente de transformação. Escute mais o que lhe dizem os amigos, grupos, contextos sociais e ideias inovadoras. Entenda seu papel no coletivo e use disto para resignificar a si mesmo.

Conciliando detalhe e amplidão

O sextil entre Mercúrio em Touro e Netuno em Peixes nos traz capacidade de enxergar as questões materiais e racionais sob um prisma mais amplo, espiritual, emocional e transcendente. Capacidade de conciliar o detalhe com uma visão panorâmica e geral.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com