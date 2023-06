677

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta suas naturais qualidades de servir, ser útil e cumprir tarefas com amor e praticidade. Busque vivenciar em si mesmo este senso de realização e organização interna e externa. Os outros podem demandar sua atenção, mas não se esqueça de cuidar de si. Conciliação entre as necessidades pessoais e as das relações. Também capacidade de trazer os excessos emocionais alheios para um bom senso prático.

Conciliando prática e sonho

Ceres em Virgem nos traz foco para trabalhar, servir e sermos úteis. Força para executar afazeres, fazer tarefas domésticas, atividade física, regular alimentação e focar no funcionamento do mundo prático. Todavia, a oposição a Netuno em Peixes nos relembra que tudo isso também deve estar de acordo com o nosso trabalho emocional interno, espiritualidade, sonhos e sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com