CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Haverá um forte foco na área mental, nas ideias que devem ser refinadas e na visão pragmática da vida. Busque selecionar aquilo que lhe é verdadeiramente útil. Práticas de afirmações podem ser importantes neste sentido. Uma entrega maior à sua fé e princípios será útil no processo. Conciliação de mente e espírito, racionalidade e fé. Visualize e sonhe com o futuro, mas tenha ações práticas e reais no presente.

Conciliando prática e sonho

Ceres em Virgem nos traz foco para trabalhar, servir e sermos úteis. Força para executar afazeres, fazer tarefas domésticas, atividade física, regular alimentação e focar no funcionamento do mundo prático. Todavia, a oposição a Netuno em Peixes nos relembra que tudo isso também deve estar de acordo com o nosso trabalho emocional interno, espiritualidade, sonhos e sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com