Horóscopo do dia (07/06): Confira a previsão de hoje para Sagitário

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você busca agora a segurança que vem do campo mental e intelectual, num fluir de ideias e intuições. Todavia, também passa por profundas transformações neste sentido. Se permita romper com velhas ideias e conceitos, abrindo sua mente para novas possibilidades. A comunicação também precisa que você saia da superfície e entre em contato com temas emocionalmente relevantes, mas sem perder a racionalidade.

Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Horóscopo do dia (07/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com